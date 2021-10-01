У вулкана на Канарах відкрилася нова тріщина, з’явились два нові потоки лави

Вночі 1 жовтня у вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що вивергається вже майже два тижні, відкрилась нова тріщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В Інституті геології (IGME) повідомили, що нова тріщина відкрилась близько 2:20 ночі, утворивши два нові потоки лави. Повідомляється, що вони значно рідкіші за попередні.

Це вже третя тріщина і, враховуючи основний кратер - четверте джерело виверження лави. Досі найбільше лави вивергалося з тріщини, що відкрилась на минулому тижні.

Another day of volcanic ashes hailing down on us. Today we finally found umbrellas to protect ourselves a bit. #CumbreVieja pic.twitter.com/J92sAwL4mm — Nicole Ris (@NicoleRis) October 1, 2021

Один з потоків лави, що рушив північніше основного, загрожує місту Лос-Льянос-де-Арідане, найбільшому на острові. Мешканців сусіднього з ним Тодоке евакуювали невдовзі після початку виверження, потік лави поглинув значну частину його території.

Поки невідомо, як поведуть себе нові потоки лави, але більш імовірно, що вони зіллються з руслом попереднього.

Розпечена маса поглинула вже понад тисячу будівель. Втім, у цих цифрах не розрізняють житлові будинки та інші господарські споруди. Кореспондентка DW на острові розповідає, що попіл з вулкана вкриває все навколо і на значній відстані від гори.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня потік лави досягнув океану та відтоді, застигаючи, поступово збільшує площу острова. Лава вже покрила площу, що перевищує 25 футбольних полів.

На пресконференції у п’ятницю регіональний лідер Ангел Віктор Торрес сказав, що вулкан вивергнув вже 80 млн кубометрів лави. Це приблизно вдвічі більше, ніж під час виверження вулкана Тенегія у 1971 році.

Міністр сільського господарства, риболовлі і продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження.

Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка.