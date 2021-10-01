Поліція Австрії провела операцію через "замінування" посольства Білорусі
Поліція Відня обшукала будівлю посольства Білорусі в Австрії після повідомлення про бомбу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.
"Операція триває з полудня через загрозливу ситуацію", - сказали в поліції.
Однак пізніше з’ясувалося, що загроза не підтвердилася.
За погодженням з працівниками посольства, у приміщенні в екстериторіальній зоні дипломатичного представництва було проведено обшук і нічого не знайдено, заявив представник поліції Крістофер Верняк.
Державне управління охорони конституції зараз розслідує інцидент і розшукує автора повідомлення про замінування.
За словами очевидців, мешканців сусідніх будівель посольства в районі Пензінг також тимчасово попросили залишити свої будинки.
Поліція чергувала біля посольства на вулиці Гютельбергштрассе з полудня. Після обшуку будівлі всі кордони були зняті.