Поліція Австрії провела операцію через "замінування" посольства Білорусі

Поліція Відня обшукала будівлю посольства Білорусі в Австрії після повідомлення про бомбу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kronen Zeitung.

"Операція триває з полудня через загрозливу ситуацію", - сказали в поліції.

Однак пізніше з’ясувалося, що загроза не підтвердилася.

За погодженням з працівниками посольства, у приміщенні в екстериторіальній зоні дипломатичного представництва було проведено обшук і нічого не знайдено, заявив представник поліції Крістофер Верняк.

Державне управління охорони конституції зараз розслідує інцидент і розшукує автора повідомлення про замінування.

За словами очевидців, мешканців сусідніх будівель посольства в районі Пензінг також тимчасово попросили залишити свої будинки.

Поліція чергувала біля посольства на вулиці Гютельбергштрассе з полудня. Після обшуку будівлі всі кордони були зняті.