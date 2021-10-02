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ЗМІ: Білий дім вимагає від великих авіаліній до грудня вакцинувати персонал

Субота, 2 жовтня 2021, 05:25

Білий дім вимагає від великих авіакомпаній США зобов’язати співробітників вакцинуватися до 8 грудня.

Джерело: чотири джерела Reuters

Деталі: Координатор Білого дому по боротьбі з COVID-19 Джеффрі Зіентс в четвер поговорив з керівниками American Airlines, Delta Air Lines і Southwest Airlines, щоб  забезпечити дотримання вимог до вакцин раніше зазначеного терміну.

У великих авіакомпаній США є низка федеральних контрактів. Президент Джо Байден підписав розпорядження минулого місяця, що вимагає від федеральних підрядників вакцинувати від COVID-19. Білий дім встановив 8 грудня датою  для завершення вакцинації.

Деякі представники авіакомпаній просили Білий дім посунути вимоги, підписані Байденом в минулому місяці, до закінчення сезону святкових поїздок.

American Airlines заявила, що понад 100 тисяч співробітників в США повинні будуть пройти вакцинацію, але не вказала дати. Зазначається, що співробітники зможуть добиватися звільнення від вакцинації з релігійних мотивів або здоров'ю.

Зіентс закликав авіакомпанії "діяти раніше, щоб забезпечити якомога більш плавний процес реалізації", сказало одне з джерел і дав зрозуміти, що Білий дім не має наміру скорочувати терміни.

Три авіакомпанії окремо підтвердили, що розмова була, але відмовилися обговорювати деталі.

Теми: СШАвакцинація


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