Окупанти обстріляли з мінометів Авдіївку, пошкодили будівлі

1 жовтня на Донбасі було 14 порушень режиму припинення вогню, 5 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, міномети калібру 120 мм окупанти двічі застосували в бік Авдіївки. Під обстріл потрапив і сам населений пункт: пошкоджено житлові будинки та прилеглу територію. Втрат серед цивільного населення немає.

Зокрема, біля Новозванівки та Новоолександрівки ворожі збройні формування стріляли з мінометів калібру 120 мм. Вдруге в бік Новоолександрівки вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

Позиції українських захисників поблизу Лебединського потрапили під обстріл з гранатометів різних систем.

Поблизу Луганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів, а поблизу Водяного, що на Приазов’ї, та Новолуганського - гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В напрямку Кримського російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донеччині за допомогою безпілотника противник скинув гранатометні постріли біля Первомайського.

В районі Нью-Йорка ворог вів обстріл з великокаліберних кулеметів, застосував БпЛА та скинув ВОГ-17 (осколкову гранату).

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно"Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Нагадаємо: Як уже повідомлялося, 1 жовтня бойовики поранили двох українських військових.