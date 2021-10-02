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Головні новини п'ятниці і ночі: Саакашвілі, Трускавець

Субота, 2 жовтня 2021, 08:00
ФОТО ЕЛЬДАРА САРАХМАНА, УП

В Грузії затримали Саакашвілі; "слуги народу" прибули до Трускавця – актуальні новини 1 жовтня.

Про Саакашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеіла Саакашвілі. На Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи його не помилує.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв з Грузії щодо Саакашвілі. Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла.

У Держдепі США знають про затримання Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.

Про "Слугу народу"

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції. 

На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам.

Очевидно, що будуть вирішувати "внутрішні організаційні питання", як далі працювати фракції, а також "кадрові питання".

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Із 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні, Пенсійний фонд і роботодавці отримуватимуть усі необхідні дані автоматично.

Українська правда


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