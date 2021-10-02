Головні новини п'ятниці і ночі: Саакашвілі, Трускавець

В Грузії затримали Саакашвілі; "слуги народу" прибули до Трускавця – актуальні новини 1 жовтня.

Про Саакашвілі

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання експрезидента Михеіла Саакашвілі. На Саакашвілі завели справу за фактом незаконного перетину кордону, він оголосив голодування.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи його не помилує.

Президент Володимир Зеленський занепокоєний новинами і тоном заяв з Грузії щодо Саакашвілі. Міністерство закордонних справ викликає грузинського посла.

У Держдепі США знають про затримання Саакашвілі і уважно слідкують за ситуацією.

Про "Слугу народу"

Народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули до Трускавця, де має відбутися дводенне зібрання фракції.

На платформі деякі депутати зізнавалися, що толком не знають, про що говоритимуть: їм відома та ж програма, що й журналістам.

Очевидно, що будуть вирішувати "внутрішні організаційні питання", як далі працювати фракції, а також "кадрові питання".

Про інші важливі новини

Європейське агентство з лікарських засобів виявило можливий зв'язок між окремими випадками згортання крові в глибоких венах з вакциною COVID-19 Johnson & Johnson і рекомендувало вказати це як побічний ефект.

Російська газова компанія "Газпром" заявила про початок постачання газу до Угорщини та Хорватії через "Турецький потік".

Україна опинилася на дев'ятому місці у світі за добовим поширенням COVID-19.

Стрімінговий сервіс Netflix запустив локалізовану версію в Україні – на платформі з’явився український інтерфейс.

Очільник МВС Денис Монастирський анонсував "велике будівництво кордонів" з Білоруссю і РФ протягом 2022-2023 років.

Із 1 жовтня всі заклади охорони здоров'я в Україні видаватимуть лише електронні лікарняні, Пенсійний фонд і роботодавці отримуватимуть усі необхідні дані автоматично.