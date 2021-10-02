У Грузії після арешту Саакашвілі проходять місцеві вибори

У Грузії 2 жовтня відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори вже вважалися вкрай важливими і суперечливими - ще до того, як в країну нелегально прибув колишній президент і громадянин України Михеїл Саакашвілі, де його затримали і відправили до в’язниці 1 жовтня.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. Він на початку цього тижня оголосив про плани полетіти в Грузію на вибори попри загрозу ув’язнення, стверджуючи, що хоче допомогти "врятувати країну".

В Грузії вже рік триває політична криза, від минулорічних парламентських виборів, результати яких, на думку опозиції, були сфальсифіковані.

Розв’язати кризу спробував ЄС, за посередництва якого грузинські влада та опозиція досягли складного компромісу: в обмін на згоду опозиції повернутися до парламенту влада взяла на себе зобов’язання провести судову та виборчу реформи, причому так, щоби ключові рішення було можливо прийняти лише разом з опозиціонерами.

Завершенням політичної кризи, за планом ЄС, мали стати нинішні місцеві вибори. Якби правляча партія "Грузинська мрія" загалом отримала на них менше 43%, то наступного року мали б відбутися дострокові парламентські вибори.

Утім, після критики з ЄС та США про численні "шпарини" у реформах "Грузинська мрія" заявила про вихід з угоди. При цьому у партії влади запевнили, що продовжать реформи, однак ніяких дострокових виборів у країні не буде.

Попри це в опозиції вважають, що вихід з угоди не скасував політичну домовленість про 43%.

Арешт Саакашвілі, який заснував головну опозиційну партію "Єдиний національний рух", ймовірно, спричинить заворушення в країні, яка роками бореться з політичною нестабільністю.

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