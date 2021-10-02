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Шмигаль представив "слугам" програму уряду з новим ІТ-інструментом

Субота, 2 жовтня 2021, 10:23
фото КМУ

Під час виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці прем’єр Денис Шмигаль презентував народним депутатам оновлену Програму діяльності уряду.

Джерело: Урядовий портал

Пряма мова Шмигаля: "Документ включає найкращі світові практики організації роботи всієї влади. Програма складається з трьох груп національних пріоритетів; громадяни, держава, економіка. Далі йдуть 12 національних пріоритетів, які містять 97 завдань та понад 2000 заходів".

Деталі: За словами прем'єра, до програми увійшли спільні напрацювання урядовців, парламентарів і представників Офісу президента, а також понад 500 залучених експертів.

Шмигаль наголосив, що метою Програми є сервіс для громадян, прогнозовані джерела фінансування, досягнення очікуваних результатів та контроль за виконанням.

Також він зауважив, що зміниться підхід до реалізації Програми. Він передбачатиме якісне наповнення документу завдяки залученню експертів, аналітиків, бізнесу та громадськості. А також використання ІТ-інструментів, які дозволять ефективно виконувати Програму.

"В ІТ-інструмент вже внесені всі завдання, що стоять перед Кабінетом міністрів та міністерствами, сотні показників та таймлайнів, що дозволять в режимі реального часу розуміти, як досягаються результати", — відзначив Шмигаль.

Передісторія:

  • 1 жовтня вранці народні депутати з фракції "Слуга народу" прибули потягом до Трускавця, де протягом 1-2 жовтня має відбутися зібрання фракції.
  • На збори монобільшості планували запросити генпрокурора Ірину Венедіктову, голову Служби безпеки України Івана Баканова та представників Кабміну. А голову Верховної Ради Дмитра Разумкова не запросили, йому світить відставка.
  • Програма виїзного засідання фракції "Слуга народу" в Трускавці передбачає нагородження "найкращих депутатів", сесії з силовиками та радником голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Українська правда
Теми: Шмигаль Кабінет міністрівСлуга народу


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