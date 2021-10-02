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Лукашенко про своє правління: давайте орієнтуватися на вік Байдена

Субота, 2 жовтня 2021, 11:46
фото БЕЛТА

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається бути "президентом" до смерті, проте закликав взяти за орієнтир вік президента США Джо Байдена, якому 78 років.

Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА

Пряма мова: "Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все буде залежати від ситуації в Білорусі.

Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію, і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава, як народ, який заслужив бути суверенною і незалежною, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте. Але якщо тільки ви посмієте ще раз, як минулого року, втрутитися в наші події, буде погано. Буде так, як ви думаєте зараз".

"Я 27 років, як ви сказали, на цій посаді служу своєму народу. Але я ще не досяг того віку, як у вас у вашому вашингтонському "обкомі". Там, по-моєму, президенту скоро 90 років (насправді Джо Байдену 78 років – УП). Тому давайте за орієнтир візьмемо вік вашого патрона в Вашингтоні. Чому б і ні?"

Деталі: У той же час Лукашенко додав: "Але ви не хвилюйтеся, я не дотягну до цього віку".

"Але я про одне сказав: повинен бути мир і спокій, щоб не руйнувалося те, що я створював як перший президент Білорусі. Якщо ви нас будете атакувати, постійно нас бомбити, позбавляти свого слова, свого обличчя і своєї незалежності, я буду вічним президентом. Я буду захищати те, що я створив разом з білоруським народом навіть ціною свого життя", - зазначив він.

Довідка: Лукашенку зараз 67 років, він народився 30 серпня 1954 р.

Теми: ЛукашенкоБайден


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