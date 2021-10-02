Лукашенко про своє правління: давайте орієнтуватися на вік Байдена
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не збирається бути "президентом" до смерті, проте закликав взяти за орієнтир вік президента США Джо Байдена, якому 78 років.
Джерело: Лукашенко в інтерв'ю CNN, повідомляє білоруське державне агентство БЕЛТА
Пряма мова: "Клянуся, я не збираюся бути президентом навіть до смерті. Клянуся. Все буде залежати від ситуації в Білорусі.
Якщо ви, ваші патрони на Заході не втручатимуться звідки завгодно в нашу ситуацію, і ми будемо відчувати себе впевнено і спокійно, як суверенна незалежна держава, як народ, який заслужив бути суверенною і незалежною, повірте, все трапиться раніше, ніж ви думаєте. Але якщо тільки ви посмієте ще раз, як минулого року, втрутитися в наші події, буде погано. Буде так, як ви думаєте зараз".
"Я 27 років, як ви сказали, на цій посаді служу своєму народу. Але я ще не досяг того віку, як у вас у вашому вашингтонському "обкомі". Там, по-моєму, президенту скоро 90 років (насправді Джо Байдену 78 років – УП). Тому давайте за орієнтир візьмемо вік вашого патрона в Вашингтоні. Чому б і ні?"
Деталі: У той же час Лукашенко додав: "Але ви не хвилюйтеся, я не дотягну до цього віку".
"Але я про одне сказав: повинен бути мир і спокій, щоб не руйнувалося те, що я створював як перший президент Білорусі. Якщо ви нас будете атакувати, постійно нас бомбити, позбавляти свого слова, свого обличчя і своєї незалежності, я буду вічним президентом. Я буду захищати те, що я створив разом з білоруським народом навіть ціною свого життя", - зазначив він.
Довідка: Лукашенку зараз 67 років, він народився 30 серпня 1954 р.