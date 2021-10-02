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Кулеба пообіцяв захист Саакашвілі як громадянину України

Субота, 2 жовтня 2021, 12:22
Кулеба пообіцяв захист Саакашвілі як громадянину України
фото з Facebook Кулеби

Міністерство закордонних справ надаватиме усю необхідну підтримку затриманому в Грузії Михеїлу Саакашвілі, оскільки він є громадянином України. 

Про це 2 жовтня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба в коментарі телеканалу "Дом", пише "Європейська правда".

За словами міністра, найближчим часом представник посольства Грузії в Україні прибуде до МЗС.

"Це наш громадянин. Ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик. З ним все це буде проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє у біду", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі 1 жовтня прибув до країни вперше за 8 років попри загрозу арешту.

Того ж дня прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив про затримання Саакашвілі. Кадри затримання пізніше оприлюднила поліція.

Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування. 

Проти нього ​​висунули нове звинувачення - незаконний перетин кордону.

2 жовтня в Грузії відбуваються місцеві вибори, які широко розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія".

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Теми: Кулеба ДмитроСаакашвілі
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