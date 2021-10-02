Татаров не бачить конфлікту інтересів у приїзді прокурорів на свій день народження

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров не вбачає конфлікту інтересів у тому, що на святкування його дня народження приїхало більше десяти топ-посадовців силових відомств, зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

Джерело: Татаров у суботу в Трускавці в коментарі Радіо Свобода, відео якого оприлюднила журналістка Власта Лазур у Facebook

Пряма мова: "По-перше, вони не мають відношення до справи.

По-друге, конфлікту інтересів не вбачаю, тому що я не маю відношення до органу, який ви назвали. У нас інший заступник керівника Офісу президента за своїми функціональними обов'язками відповідає за комунікацію з Генеральною прокуратурою".

Деталі: Татаров уточнив, що сам він в Офісі президента займається "наданням аналітичної допомоги, законопроєктами, комунікацією з депутатами, зокрема профільним комітетом".

Відповідаючи на питання, хто запросив його до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу", Татаров сказав: "Фракція".

"Я не пам'ятаю (хто саме), через помічників запрошували. Сказали, що є можливість прибути, якщо є бажання", - додав він.

Що передувало: На початку вересня на святкування дня народження заступника голови Офісу президента Олега Татарова з’їхалось більше десяти топ-посадовців силових відомств – зокрема ті, що були пов’язані з розслідуванням справи Татарова.

Центр протидії корупції вимагає притягнути до відповідальності чиновників, які гуляли на дні народження Татарова - заступника генпрокурора Олексія Симоненка та керівника департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Яна Стрелюка.

Симоненко у грудні 2020 року забрав справу Татарова в антикорупційних органів і передав її СБУ та департаменту Стрелюка.

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