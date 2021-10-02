Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Погода: в Україні починається бабине літо

Субота, 2 жовтня 2021, 19:15
Погода: в Україні починається бабине літо
Фото з сайту freepik, автор: Петро Сенів

В Україні у неділю опадів не очікується, в окремих областях вночі та вранці подекуди туман, повітря прогріється максимально до +20°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Протягом дня мінлива хмарність, без опадів. В окремих районах західних регіонів, Київської та Черкаської областей - вночі та вранці туман. Температура вночі 1-6° тепла, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0-5°, на узбережжі морів подекуди 7-10° тепла.

У неділю вдень 12-17° тепла, на заході країни та Одещині до +20°.

У Києві та столичному регіоні 3 жовтня опадів не прогнозують, по області вночі та вранці місцями залягатиме туман. У столиці вночі буде 3-5° тепла, вдень близько +15°, по області - вдень 12-17° тепла.

Протягом наступних двох днів (початок тижня, 4-5 жовтня), в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Буде без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, на Півдні та у Закарпатті до 10°; вдень 4 жовтня 11-16°, 5 жовтня 9-14° (на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°).

У столиці та Київській області очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень близько +15°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
14:59
Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення України
14:35
фотоПольські археологи виявили у США стародавні петрогліфи III століття
Усі новини...
Реклама: