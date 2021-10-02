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Погода: в Україні починається бабине літо

Субота, 2 жовтня 2021, 19:15
Фото з сайту freepik, автор: Петро Сенів

В Україні у неділю опадів не очікується, в окремих областях вночі та вранці подекуди туман, повітря прогріється максимально до +20°.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр

Деталі: Протягом дня мінлива хмарність, без опадів. В окремих районах західних регіонів, Київської та Черкаської областей - вночі та вранці туман. Температура вночі 1-6° тепла, крім заходу та крайнього півдня, на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0-5°, на узбережжі морів подекуди 7-10° тепла.

У неділю вдень 12-17° тепла, на заході країни та Одещині до +20°.

У Києві та столичному регіоні 3 жовтня опадів не прогнозують, по області вночі та вранці місцями залягатиме туман. У столиці вночі буде 3-5° тепла, вдень близько +15°, по області - вдень 12-17° тепла.

Протягом наступних двох днів (початок тижня, 4-5 жовтня), в Україні зберігатиметься мінлива хмарність. Буде без опадів, лише в Криму місцями невеликий дощ. Температура вночі 2-7° тепла, на Півдні та у Закарпатті до 10°; вдень 4 жовтня 11-16°, 5 жовтня 9-14° (на Прикарпатті та Закарпатті місцями 17-22°).

У столиці та Київській області очікується невелика хмарність, без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень близько +15°.

Теми: погода


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