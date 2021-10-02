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У Польщі загинув 23-річний українець

Субота, 2 жовтня 2021, 19:54
Фото pixabay/stux

У Польщі під час нанесення дорожньої розмітки на трасі S17 між Любліном і Варшавою в п'ятницю загинув 23-річний громадянин України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.

Маркований Volkswagen Transporter дорожників стояв на аварійній смузі біля села Жижин, перед ним двоє робітників наносили горизонтальну розмітку на дорозі. 

Неочікувано вантажівка з великою силою вдарила в задню частину автомобіля дорожників.

Сила зіткнення була настільки великою, що українець загинув на місці. Другий співробітник був доставлений в лікарню міста Пулави.

З водієм вантажівки нічого не сталося, він не потребував госпіталізації. Алкотестер показав, що він тверезий.

Відразу після інциденту дорога на місці аварії була перекрита. Причини аварії встановлює поліція.

Теми: Польща


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