У Польщі загинув 23-річний українець

У Польщі під час нанесення дорожньої розмітки на трасі S17 між Любліном і Варшавою в п'ятницю загинув 23-річний громадянин України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Wiadomosci.

Маркований Volkswagen Transporter дорожників стояв на аварійній смузі біля села Жижин, перед ним двоє робітників наносили горизонтальну розмітку на дорозі.

Неочікувано вантажівка з великою силою вдарила в задню частину автомобіля дорожників.

Сила зіткнення була настільки великою, що українець загинув на місці. Другий співробітник був доставлений в лікарню міста Пулави.

З водієм вантажівки нічого не сталося, він не потребував госпіталізації. Алкотестер показав, що він тверезий.

Wypadek na drodze S17 w pobliżu węzła Żyrzyn (woj. lubelskie). Ciężarówka uderzyła w samochód służby drogowej. Nie żyje 23-latek, który malował oznaczenia na drodze. Drugi z drogowców trafił z obrażeniami ciała do szpitala.https://t.co/uon3oT75ix — tvn24 (@tvn24) October 1, 2021

Відразу після інциденту дорога на місці аварії була перекрита. Причини аварії встановлює поліція.