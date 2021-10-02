Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму черговий сплеск коронавірусу

Субота, 2 жовтня 2021, 22:51
Фото з сайту miloserdie.ru

Кримські видання, підконтрольні окупантам, пишуть про сотні заражень Covid на півострові - показники повернулися до "рекордних", які були зафіксовані влітку.

Джерело: Кримінформ

Деталі: Підконтрольний РФ ресурс пише, що добова кількість хворих коронавірусом у Криму перевищила 400 осіб.

За добу 1 жовтня було зареєстровано 409 випадків зараження Covid, це такий самий "рекорд", який зафіксували 17 липня - максимальне число за весь час пандемії.

Передісторія: "Індійський" штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у Криму і Севастополі ще влітку цього року. При цьому мешканці окупованого півострова не мають можливості за місцем проживання отримати проти ковіду жодну із затверджених ВООЗ вакцин.

Теми: Кримокупаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Десяток українців приховують активи у Британії через офшори – Pandora Papers

Сховався у трейлері: ЗМІ дізналися подробиці прибуття Саакашвілі до Грузії

Документи частково підтвердили отримання фірмами Зеленського і Ко мільйонів від Коломойського

СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського

На Донбасі планується побудувати ще два аеропорти – Зеленський

доповненоСтали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"

Усі новини...
Крим
Джелял у "суді" окупантів заявив, що Росія репресує кримських татар
Держканал "Дом" покарають за карту з російським Кримом
Кабмін затвердив стратегію деокупації Криму
Останні новини
05:45
У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих
04:46
США закликають Китай припинити "провокаційну" діяльність біля Тайваню
04:15
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили – дані оператора
03:47
Ахметов реєстрував офшорні компанії задля "володіння літаком як у Путіна" – ЗМІ
02:48
Нардепка від "слуг" назвала основного кандидата на посаду голови ВР
01:50
В Афганістані внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст
00:59
Саакашвілі планував вбивство опозиціонерів – прем'єр Грузії
00:26
Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних – троє неповнолітніх
23:29
Pandora Papers: стала відома роль міжнародних провайдерів у виведенні коштів з "Приватбанку"
23:04
Документи підтвердили причетність Гереги до бізнесу в окупованому Криму – ЗМІ
Усі новини...