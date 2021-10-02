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В окупованому Криму черговий сплеск коронавірусу

Субота, 2 жовтня 2021, 22:51
В окупованому Криму черговий сплеск коронавірусу
Фото з сайту miloserdie.ru

Кримські видання, підконтрольні окупантам, пишуть про сотні заражень Covid на півострові - показники повернулися до "рекордних", які були зафіксовані влітку.

Джерело: Кримінформ

Деталі: Підконтрольний РФ ресурс пише, що добова кількість хворих коронавірусом у Криму перевищила 400 осіб.

За добу 1 жовтня було зареєстровано 409 випадків зараження Covid, це такий самий "рекорд", який зафіксували 17 липня - максимальне число за весь час пандемії.

Передісторія: "Індійський" штам коронавірусу "Дельта" став домінуючим у Криму і Севастополі ще влітку цього року. При цьому мешканці окупованого півострова не мають можливості за місцем проживання отримати проти ковіду жодну із затверджених ВООЗ вакцин.

Теми: Кримокупаціякоронавірус
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