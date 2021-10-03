Великобританія скоротить "червоний список" країн до 9 – ЗМІ

Великобританія скоротить "червоний список" країн з 54 до 9, туристам з яких не доведеться відбувати карантин у готелях.

Джерело: Reuters, Telegraph

Деталі: Із "червоного списку", зокрема, виключать Південну Африку, Бразилію, Мексику та Індонезію.

Повністю щепленим від коронавірусу британцям після повернення з цих країн не знадобиться не лише платити за перебування на карантині в готелі, а й взагалі самоізолюватись.

Однак жителям цих країн після прибуття у Великобританію все одно доведеться самоізолюватися, проте не обов’язково в готелі, який обходиться у 2 285 фунтів стерлінгів (3 095 доларів США) за 10 днів.