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Десятки одиниць техніки окупанти розмістили з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

Неділя, 3 жовтня 2021, 04:49
Десятки одиниць техніки окупанти розмістили з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ
Фото: штаб ООС

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі військову техніку, розміщену з порушенням ліній відведення.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: СММ зафіксувала 24 гаубиці, 6 протитанкових гармат і 2 реактивні системи залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська).

За  лініями  відведення,  але  поза  виділеними  місцями зберігання  озброєння  Місія зафіксувала 6 мінометів у підконтрольному урядові районі Донецької області.

Крім того, СММ  зафіксувала 15 танків,  5 зенітних  ракетних  комплексів  і 3 міномети  на вищезазначеному полігоні, а також 1 танк на території об’єкту  поблизу житлового кварталу  в  непідконтрольних  урядові  районах  Луганської  області.

Також місія  зафіксувала 5 бойових  броньованих  машин  поблизу  житлового  кварталу  в підконтрольному урядові районі Донецької області.

Нагадаємо: У суботу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення внаслідок бойових дій на Донбасі, стан воїна – середньої важкості.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасвійна
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