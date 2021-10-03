Десятки одиниць техніки окупанти розмістили з порушенням ліній відведення – СММ ОБСЄ

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на Донбасі військову техніку, розміщену з порушенням ліній відведення.

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Деталі: СММ зафіксувала 24 гаубиці, 6 протитанкових гармат і 2 реактивні системи залпового вогню, розміщені з порушенням ліній відведення на полігоні поблизу н. п. Бугаївка (непідконтрольний урядові, 37 км на південний захід від Луганська).

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння Місія зафіксувала 6 мінометів у підконтрольному урядові районі Донецької області.

Крім того, СММ зафіксувала 15 танків, 5 зенітних ракетних комплексів і 3 міномети на вищезазначеному полігоні, а також 1 танк на території об’єкту поблизу житлового кварталу в непідконтрольних урядові районах Луганської області.

Також місія зафіксувала 5 бойових броньованих машин поблизу житлового кварталу в підконтрольному урядові районі Донецької області.

Нагадаємо: У суботу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення внаслідок бойових дій на Донбасі, стан воїна – середньої важкості.