На виборах у Грузії проголосували трохи більше 50 відсотків виборців

У виборах у Грузії в органи місцевого самоврядування взяли участь майже 52% виборців.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на ЦВК Грузії

Деталі: На виборах проголосували 18 157 76 виборців, що становить 51,92 відсотка від загального числа виборців.

У ЦВК під час голосування надійшли 366 скарг, більшість з яких стосуються процедурних питань.

На дільницях триває процес підрахунку голосів.

Нагадаємо: У суботу грузинські телеканали відразу після завершення голосування на місцевих виборах оприлюднили дані екзит-полів, за якими на виборах лідирує керівна партія країни "Грузинська мрія".