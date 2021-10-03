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На виборах у Грузії проголосували трохи більше 50 відсотків виборців

Неділя, 3 жовтня 2021, 05:45
Фото: tvalsazrisi.ge

У виборах у Грузії в органи місцевого самоврядування взяли участь майже 52% виборців.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на ЦВК Грузії

Деталі: На виборах проголосували 18 157 76 виборців, що становить 51,92 відсотка від загального числа виборців.

У ЦВК під час голосування надійшли 366 скарг, більшість з яких стосуються процедурних питань.

На дільницях триває процес підрахунку голосів.

Нагадаємо: У суботу грузинські телеканали відразу після завершення голосування на місцевих виборах оприлюднили дані екзит-полів, за якими на виборах лідирує керівна партія країни "Грузинська мрія".

Теми: Грузіявибори


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