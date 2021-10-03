На виборах у Грузії проголосували трохи більше 50 відсотків виборців
Неділя, 3 жовтня 2021, 05:45
У виборах у Грузії в органи місцевого самоврядування взяли участь майже 52% виборців.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на ЦВК Грузії
Деталі: На виборах проголосували 18 157 76 виборців, що становить 51,92 відсотка від загального числа виборців.
У ЦВК під час голосування надійшли 366 скарг, більшість з яких стосуються процедурних питань.
На дільницях триває процес підрахунку голосів.
Нагадаємо: У суботу грузинські телеканали відразу після завершення голосування на місцевих виборах оприлюднили дані екзит-полів, за якими на виборах лідирує керівна партія країни "Грузинська мрія".