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Головні новини суботи і ночі: Зеленський у Трускавці, українська вакцина

Неділя, 3 жовтня 2021, 08:00
фото Ельдара Сарахмана, УП

Зеленський у суботу приїхав до Трускавця, Ляшко розповів про встановлення лінії з виробництва української covid-вакцини  – актуальні новини 2 жовтня і ночі.

Про Зеленського у Трускавці

Президент Володимир Зеленський прибув до Трускавця, де проходить виїзне засідання фракції "Слуга народу".

Зеленський оцінює роботу партії "Слуга народу" за два роки на "3 з плюсом" за 5-бальною шкалою, а свою власну – на 7-8 за 12-бальною. 

Президент України Володимир Зеленський назвав "внутрішньофракційним" питання стосовно перебування Дмитра Разумкова на посаді голови Верховної Ради і зазначив, що було помилково з боку спікера парламенту піднімати таке питання, озвучуючи його перед медіа.

Зеленський під час виступу перед фракцією "Слуга народу" прокоментував роботу Ради нацбезпеки та оборони і висловив думку, що олігархи та держзрадники нарешті відчули на собі тиск.

Під час зустрічі із фракцією "Слуга народу" президент України Володимир Зеленський заявив, що у програмі президента не існує пунктів, які не можна виконати, а міжнародна політика України є "нахабною".

Про українську вакцину

Перша вакцина проти коронавірусу українського виробництва має з'явитися вже наступного року.

Про інші важливі новини

За добу 1 жовтня в Україні зафіксовано 11 809 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2 692 особи, 203 хворих померли і 3 469 – одужали.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляє, що в разі агресії відносно Білорусі від інших країн вона перетвориться на єдину військову базу з Росією.

За добу 1 жовтня у Києві виявили 534 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.

Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Національна апеляційна палата Польщі (KIO) зобов’язала посольство Польщі в Україні анулювати результати тендеру з обрання аутсорсингової компанії з візового обслуговування громадян України на найближчі три роки і ще раз переглянути пропозиції інших учасників цього конкурсу.

Поліція встановлює обставини нічного інциденту в одному з супермаркетів у Чернігові, внаслідок якого загинув поліцейський, ще один був госпіталізований, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.

Представники фракції "Слуга народу" на засіданні у суботу обговорили, коли звільнятимуть з посади голову парламенту Дмитра Разумкова.

Українська правда


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