Біля Зайцевого позиції ЗСУ потрапили під обстріл із гранатометів

За добу 2 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Нью-Йорка російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", – ідеться в повідомленні.