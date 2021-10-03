Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Біля Зайцевого позиції ЗСУ потрапили під обстріл із гранатометів

Неділя, 3 жовтня 2021, 07:40
Біля Зайцевого позиції ЗСУ потрапили під обстріл із гранатометів
Фото: штаб ООС

За добу 2 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Нью-Йорка  російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", – ідеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
ООС
На Донбасі загинув командир спецзагону окупантів "Ахмат" – РосЗМІ
На Донбасі РФ активно атакує, 10 нападів відбито – зведення штабу ООС
Українські захисники відбили 9 атак ворога, знищили гелікоптер і 19 танків – ООС
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: