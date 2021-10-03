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Біля Зайцевого позиції ЗСУ потрапили під обстріл із гранатометів

Неділя, 3 жовтня 2021, 07:40
Фото: штаб ООС

За добу 2 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, 3 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий ЗСУ дістав поранення.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Біля Новозванівки ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл позицій ЗСУ з мінометів калібру 120 мм, артилерії калібру 122 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Поблизу Мар’янки найманці застосували міномети калібру 120 мм та 82 мм.

В бік Станиці Луганської окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Золотого-4 ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів.

В районі Світлодарська противник здійснив щільний обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Позиції українських захисників поблизу Зайцевого потрапили під обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Нью-Йорка  російсько-окупаційні війська вели вогонь із мінометів калібру 82 мм.

Обстріли зі стрілецької зброї найманці здійснили в районі населених пунктів Новоселівка Друга, Новотошківське та Новолуганське.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Внаслідок ворожого обстрілу один  військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи зброю заборонених калібрів, чим змусили його припинити вогневу активність", – ідеться в повідомленні.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна


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