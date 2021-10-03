Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Україні вже зробили майже 13 млн протиковідних щеплень

Неділя, 3 жовтня 2021, 09:32
Фото УП

Протягом 2 жовтня ще 52 990 українців отримали щеплення проти коронавірусу, загалом проведено вже 12,9 млн щеплень – йдеться про перші та другі дози.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу першу дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані (отримали другу) - 24 190 людей.

Протягом доби працювали 500 мобільних бригад, 1 706 пунктів щеплення, 385 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

інфографікаУ Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій

інфографікаУ розслідуванні Pandora Papers Україна лідирує за кількістю фігурантів

відеоВ Україні скоро з’явиться "червона" епідемічна зона – Садовий

Разумков скликав позачергове засідання Ради

Офшорний скандал: Порошенко звинуватив Зеленського в міжнародних злочинах

Саакашвілі продовжує голодування і відмовиться від екстрадиції в Україну – адвокат

Усі новини...
вакцинація
Ляшко розповів про встановлення лінії з виробництва української covid-вакцини
128 тисяч осіб щепили від коронавірусу в п'ятницю
ЗМІ: Білий дім вимагає від великих авіаліній до грудня вакцинувати персонал
Останні новини
20:00
Гривня ослабла до євро
19:43
фотоЗагорівся матрац: в лікарні Білої Церкви сталася пожежа, загинула жінка
19:27
Посли ЄС домовилися підтвердити на саміті гарантії членства для балканських країн
19:06
УЗ підписала мільярдний контракт на будівництво Дарницького моста
18:59
інфографікаУ Facebook, Instagram та WhatsApp стався глобальний збій
18:50
Першу нитку газопроводу "Північний потік-2" почали заповнювати газом
18:49
"Може статися колапс": поштові оператори проти відправки посилок "за паспортом"
18:47
Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer
18:18
Україна і Данія обговорили можливість будівництва флоту
18:16
Балі відкриється для туристів з середини жовтня
Усі новини...