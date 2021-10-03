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В Україні вже зробили майже 13 млн протиковідних щеплень

Неділя, 3 жовтня 2021, 09:32
В Україні вже зробили майже 13 млн протиковідних щеплень
Фото УП

Протягом 2 жовтня ще 52 990 українців отримали щеплення проти коронавірусу, загалом проведено вже 12,9 млн щеплень – йдеться про перші та другі дози.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У суботу першу дозу отримали 28 800 людей, повністю імунізовані (отримали другу) - 24 190 людей.

Протягом доби працювали 500 мобільних бригад, 1 706 пунктів щеплення, 385 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 173 270 людей, з них отримали одну дозу – 7 173 268 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 5 755 315 українців (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 12 928 583 щеплення.

Нагадаємо:

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус
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