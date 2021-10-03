Перші результати виборів у Грузії: лідирують опоненти Саакашвілі

Центральна виборча комісія Грузії представила попередні результати виборів до органів самоврядування 2021 року за результатами обробки 38,63% протоколів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на грузинський телеканал "Руставі-2".

За даними ЦВК, лідирує на виборах правляча партія "Грузинська мрія" - 48,56% голосів. На другому місці йде опозиційна партія "Єдиний національний рух" соратників Міхеїла Саакашвілі - 31,23%.

На третьому місці партія - Георгій Гахарія за "Грузію" - 6,87%. Решта партій набирають не більше 2% голосів.

З 3743 виборчих дільниць голоси підраховано на 1446 дільницях.

Також повідомляється, що другий тур виборів мерів пройде в більшості великих міст - Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Руставі і Поті.

У грузинській столиці після підрахунки 41,61% протоколів кандидат в мери від "Мрії" Каха Каладзе набрав 45,5%, а його суперник від опозиції Ніка Мелія - ​​34,13%.

У Руставі, Кутаїсі та Батумі дуже близькі результати головних кандидатів, там також підраховано близько 40% голосів.

За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією за посередництва ЄС, у разі падіння рейтингів на місцевих виборах нижче за 43% влада мала погодитися на проведення дострокових парламентських виборів. Якщо підрахунок ЦВК засвідчить результат, близький до 46%, влада матиме підстави відкидати цей варіант.

Як відомо, напередодні виборів Саакашвілі повернувся до Грузії та потрапив за ґрати. Поліція оприлюднила відео із затриманим Саакашвілі.

Він оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.

Детальніше про грузинську кризу читайте у статті Грузія на краю прірви: які наслідки матиме повернення Саакашвілі.