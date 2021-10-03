У неділю через футбол у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метро

У Києві 3 жовтня у зв’язку із проведенням на "Олімпійському" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк) можливі зміни у роботі столичної підземки.

Джерело: повідомлення Київського метрополітену

Деталі: В неділю у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу, що розпочнеться 19:30, між "Динамо" і "Шахтарем", відбудуться деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У пресслужбі метрополітену пояснили, що механізм обмежень застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.