Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У неділю через футбол у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метро

Неділя, 3 жовтня 2021, 10:26
У неділю через футбол у Києві можуть обмежити роботу кількох станцій метро
Фото: КП "Київський метрополітен"

У Києві 3 жовтня у зв’язку із проведенням на "Олімпійському" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Шахтар" (Донецьк) можливі зміни у роботі столичної підземки.

Джерело: повідомлення Київського метрополітену

Деталі: В неділю у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу, що розпочнеться 19:30, між "Динамо" і "Шахтарем", відбудуться деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У пресслужбі метрополітену пояснили, що механізм обмежень застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: метрофутболКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Усі новини...
метро
У столичному метро тимчасово не працюють термінали самообслуговування
Київське метро відновило роботу після загибелі жінки під потягом
Стус замість Пушкіна: кого кияни хочуть бачити на станції метро "Університет"
Останні новини
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
15:28
В Україні найбільший рівень іпотечного кредитування з початку вторгнення
15:21
Помилково вбиті ізраїльські заручники розмахували білим прапором – представник ЦАХАЛ
Усі новини...
Реклама: