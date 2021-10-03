У Києві за суботу 220 випадків COVID, 10 хворих померли
У Києві за добу 2 жовтня виявили 220 підтверджених випадків коронавірусу, померло 10 хворих, одужали 34 людини.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Деталі: Госпіталізовано за добу 24 хворих на коронавірус і 186 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (67), Оболонському (36) та в Деснянському (30) районах.
Серед нових хворих – 123 жінки віком від 19 до 95 років, 78 чоловіків віком від 19 до 85 років, 13 дівчаток від 11 місяців до 16 років і 6 хлопчиків від 1 до 14 років.
Загалом з початку пандемії у Києві виявили 235 816 випадків коронавірусу, померло від COVID 5438 осіб, одужало – 221 410.
Що передувало: За добу 1 жовтня у Києві виявили 534 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.
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