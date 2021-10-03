Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали
Неділя, 3 жовтня 2021, 18:01
Від початку доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: пресцентр ООС
Деталі: В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.
Українська правда