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Окупанти застосували заборонене озброєння, сили ООС відповідали

Неділя, 3 жовтня 2021, 18:01
ФОТО: ШТАБ ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню, один з яких із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Зазначається, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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