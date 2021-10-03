Сотні людей пройшли у Києві маршем у пам'ять про жертв Бабиного Яру

У Києві пройшов щорічний "Марш пам'яті" жертв Бабиного Яру, в якому взяло участь близько 800 осіб.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Люди зібралися у колону в районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь", звідти колона рушила у бік Бабиного Яру.

"Сьогодні Марш памʼяті відбувається вже шостий рік. Ми пройдемо від кінотеатру "Київська Русь" до Бабиного Яру. Це той шлях, яким йшли кияни, яких вели у 1941 році", - сказав автор ідеї і співорганізатор маршу Євген Городецький.

Учасники маршу приїхали з різних міст України – Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкві, Житомира, Чернівців, а також із Німеччини.

Також на захід прибули представники дипломатичних установ.

Довідка: Під час німецької окупації Києва у 1941—1943 урочище Бабин Яр стало місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених, євреїв і ромів — за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, підпільників, членів Організації українських націоналістів та інших. Лише за два дні 29 та 30 вересня 1941 там розстріляли майже 34 тисячі євреїв.

Загальна кількість знищених у Бабиному Яру, за різними даними, становить від 70 тисяч до 150 тисяч осіб.

Нагадаємо: 6 жовтня у Бабиному Яру до 80-х роковин масових розстрілів відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю і Албанії.

29 вересня, у 80-ті роковини початку масових розстрілів у Бабиному Яру в Києві, Зеленський поклав квіти до пам’ятника громадянам, страченим нацистами у Бабиному Яру, та встановив лампадку до підніжжя пам’ятного знака "Менора".