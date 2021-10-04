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В Афганістані внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст

Понеділок, 4 жовтня 2021, 01:50
В Афганістані внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст
Фото: Haroon Sabawoon/Anadolu Agency via Getty Images

На сході Афганістану, у провінції Нангархар, внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст.

Джерело: Сіньхуа з посиланням на джерело зі служби безпеки країни

Дослівно: "Журналіст і письменник Саїд Мароф Саадат і його родичі їхали на машині по дорозі в п'ятому поліцейському окрузі міста Джелалабад у суботу ввечері, коли бойовики з рикші відкрили по них вогонь".

Деталі: Джерело повідомило, що син Саадата і водій автомобіля дістали поранення внаслідок стрілянини.

Наразі жодна організація не взяла на себе відповідальність за стрілянину. За відомостями джерела, влада веде розслідування цієї справи.

Видання додає, що з часу приходу до влади руху "Талібан" щонайменше 10 людей загинули і багато отримали поранення в результаті серії вибухів у Джелалабаді, розташованому приблизно в 120 км на схід від Кабула.

Нагадаємо: На центральній площі афганського міста Герат бойовики угруповання "Талібан" повісили тіла кількох вбитих під час перестрілки чоловіків, яких звинуватили у причетності до злочину.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістанвбивство
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