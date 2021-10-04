У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих

Невеликий приватний літак, на борту якого перебували 6 пасажирів і два члени екіпажу, врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Усі присутні на борту загинули.

Джерело: Daily Mail, LaPresse

Деталі: Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які були на борту і загинули.

Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки перебувала на ремонті.

Зазначається також, що серед загиблих була дитина.

За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі – французи.

Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате та островом Сардинія.