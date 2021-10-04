Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих

Понеділок, 4 жовтня 2021, 05:45

Невеликий приватний літак, на борту якого перебували 6 пасажирів і два члени екіпажу, врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Усі присутні на борту загинули.

Джерело: Daily Mail, LaPresse

Деталі: Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які були на борту і загинули.

Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки перебувала на ремонті.

Зазначається також, що серед загиблих була дитина.

За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі – французи.

Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате та островом Сардинія.

 

Теми: Італіянадзвичайна подія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЗ’явилось нове відео затримання Саакашвілі в Грузії

"Слуги народу" видалили Разумкова зі своїх чатів

оновленоРада визначилась, коли звільнятиме Разумкова

"Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у заволодінні банківською таємницею

Вісім областей України - у "помаранчевій" карантинній зоні

Нардепи відсторонили Разумкова від ведення засідань Ради

Усі новини...
Італія
Літак врізався у порожню будівлю на околиці Мілану, загинули 8 людей
В Італії до 13 років тюрми засудили мера міста, яке називали моделлю інтеграції біженців
Шевченко мріє повернутися в "Мілан"
Останні новини
15:34
В Україні бушуватиме вітер
15:33
ЄС поки не планує вилучати Україну з "зеленого списку" - ЗМІ
15:32
Міністр фінансів неприємно вражений конфліктом держбанку зі "Схемами"
15:31
документУ Києві посилили карантин: громадян прийматимуть лише з COVID-сертифікатом або ПЛР-тестом
15:19
"Невідкладна загроза для США": Facebook ігнорував шкоду суспільству заради прибутків
15:02
Директор київської школи судиться з Кабміном через примусову вакцинацію вчителів
14:53
Паливна криза у Британії: всього 27 водіїв з ЄС погодилися приїхати на допомогу
14:43
Стефанчук закрив засідання Ради, киваючи на відсутність порядку денного
14:35
відеоЗ’явилось нове відео затримання Саакашвілі в Грузії
14:29
Мінцифри планує додати в "Дію" нові ковід-документи
Усі новини...