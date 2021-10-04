Таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула
Понеділок, 4 жовтня 2021, 06:22
Таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.
Джерело: dpa
Деталі: Бойовики так званого "сплячого осередку" організації "Ісламська держава вілаят Хорасан" (відділення ІДІЛ, що діє в Афганістані й Пакистані) були заблоковані в одному з будинків у Кабулі.
Про це повідомив член "Талібану" Мухаммад Джалал, уточнивши, що троє терористів були "нейтралізовані": вони самі підірвали себе за допомогою поясів смертників.
За словами місцевих жителів, протягом кількох годин вони чули звуки, які свідчили про "важкі бої".
Передісторія:
- Потужний вибух прогримів біля мечеті в Кабулі 3 жовтня, коли там проходила церемонія прощання з матір'ю представника ісламістського руху "Талібан" Забіхула Муджахида.
- За останніми даними, теракт забрав життя 12 осіб.