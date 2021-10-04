Таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула

Таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.

Джерело: dpa

Деталі: Бойовики так званого "сплячого осередку" організації "Ісламська держава вілаят Хорасан" (відділення ІДІЛ, що діє в Афганістані й Пакистані) були заблоковані в одному з будинків у Кабулі.

Про це повідомив член "Талібану" Мухаммад Джалал, уточнивши, що троє терористів були "нейтралізовані": вони самі підірвали себе за допомогою поясів смертників.

За словами місцевих жителів, протягом кількох годин вони чули звуки, які свідчили про "важкі бої".

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