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Таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула

Понеділок, 4 жовтня 2021, 06:22
Таліби заявили про ліквідацію бойовиків ІДІЛ, причетних до вибуху в мечеті Кабула

Таліби атакували бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава", які були причетні до вибуху біля входу в мечеть столиці Афганістану Кабула.

Джерело: dpa

Деталі: Бойовики так званого "сплячого осередку" організації "Ісламська держава вілаят Хорасан" (відділення ІДІЛ, що діє в Афганістані й Пакистані) були заблоковані в одному з будинків у Кабулі.

Про це повідомив член "Талібану" Мухаммад Джалал, уточнивши, що троє терористів були "нейтралізовані": вони самі підірвали себе за допомогою поясів смертників.

За словами місцевих жителів, протягом кількох годин вони чули звуки, які свідчили про "важкі бої".

Передісторія:

  • Потужний вибух прогримів біля мечеті в Кабулі 3 жовтня, коли там проходила церемонія прощання з матір'ю представника ісламістського руху "Талібан" Забіхула Муджахида.
  • За останніми даними, теракт забрав життя 12 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантеракт
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