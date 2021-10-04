Британія очолила світовий рейтинг за поширенням коронавірусу

За добу 2 жовтня у світі діагностували понад 303 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії Туреччині, США.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 30 тисяч, у Туреччині – понад 27 тисяч та США – понад 26 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Індія.

Україна серед країн світу займає 12 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і Мексика. Україна займає 9 місце.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Румунія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 212 585 365 осіб. Наразі нараховується понад 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 815 965 смертей від COVID-19.