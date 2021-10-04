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Головні новини неділі та ночі: "Офшор 95", вибори у Грузії

Понеділок, 4 жовтня 2021, 08:00

Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95", у Грузії оголосили результати виборів – актуальні новини 3 жовтня і ночі.

Про "Офшор 95"

Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор 95".

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Про вибори у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії представила результати виборів до органів самоврядування 2021 року за результатами обробки майже всіх протоколів.

Про інші важливі новини

На тлі загострення бойових дій на Донбасі, спровокованого активністю гібридних військ Росії, ЄС розглядає можливість створення європейської військової навчальної місії в Україні.

Колишній чемпіон світу WBC в суперважкій вазі, а нині мер Києва Віталій Кличко хоче, щоб черговий бій Олександра Усика і Ентоні Джошуа пройшов в українській столиці.

Зеленський прокоментував ситуацію про ймовірне звільнення з посади спікера Ради Дмитра Разумкова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не цікавився деталями ДТП за участі нардепа від "Слуги народу" Олександра Трухіна з 6 постраждалими, оскільки в ній ніхто не загинув.

Зеленський повідомив, що у справі замаху на першого помічника президента Сергія Шефіра до правоохоронних органів викликано багато людей з "дуже відомими іменами".

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення заарештованого в Грузії колишнього президента цієї країни Міхеїла Саакашвілі в Україну, оскільки у нього є українське громадянство.

На Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Міхеїл Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Згідно з даними масштабного витоку документів Pandora Papers, більше 10 українців приховують свої активи у Великобританії через офшорні компанії.

У неділю, 3 жовтня, на Чернігівщині чотирьом затриманим, серед яких троє неповнолітніх, повідомили про підозру в умисному вбивстві поліцейського.

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що основним кандидатом на посаду голови Верховної Ради розглядають кандидатуру Руслана Стефанчука.

Українська правда


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