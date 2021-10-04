Головні новини неділі та ночі: "Офшор 95", вибори у Грузії

Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95", у Грузії оголосили результати виборів – актуальні новини 3 жовтня і ночі.

Про "Офшор 95"

Показ розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського і про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського "Офшор 95" майже зірвався після дзвінка з погрозами, який надійшов в КМДА. Чоловік, який телефонував, заявив, що він з СБУ.

У СБУ заперечують причетність своїх співробітників до тиску на працівників КМДА щодо заборони показу фільму-розслідування про таємниці офшорного бізнесу президента Володимира Зеленського "Офшор 95".

Документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували та обслуговували офшорні компанії, частково підтвердили схему переказування коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського до офшорних фірм президента Володимира Зеленського та його соратників.

Про вибори у Грузії

Центральна виборча комісія Грузії представила результати виборів до органів самоврядування 2021 року за результатами обробки майже всіх протоколів.

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