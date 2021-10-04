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Окупанти на Донбасі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

Понеділок, 4 жовтня 2021, 07:38
Окупанти на Донбасі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів
Фото: штаб ООС

За добу 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

"Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – зазначено в повідомленні.

Українська правда

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Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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