Окупанти на Донбасі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів

За добу 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Джерело: штаб ООС

Деталі: В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

"Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – зазначено в повідомленні.