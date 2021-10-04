Окупанти на Донбасі обстрілювали позиції ЗСУ з мінометів і гранатометів
За добу 3 жовтня російські окупаційні війська 4 рази порушували режим припинення вогню, з них 1 раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.
Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.
Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.
"Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", – зазначено в повідомленні.