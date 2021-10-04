Менше 34 тисяч українців пішли щеплюватися проти COVID у неділю 

33 924 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 3 жовтня: першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу – 16 551 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: В цю неділю для імунізації населення працювали 330 мобільних бригад, 1 070 пунктів щеплення та 358 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 190 643 людини, з них одну дозу вакцини отримала 7 190 641 людина, повністю імунізовані – 5 771 866 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом із 24 лютого проведено 12 962 507 щеплень.