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Менше 34 тисяч українців пішли щеплюватися проти COVID у неділю 

Понеділок, 4 жовтня 2021, 08:48
Менше 34 тисяч українців пішли щеплюватися проти COVID у неділю 
Інфографіка МОЗ

33 924 людини вакциновано проти COVID-19 в Україні 3 жовтня: першу дозу вакцини отримали 17 373 людини, другу дозу – 16 551 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Деталі: В цю неділю для імунізації населення працювали 330 мобільних бригад, 1 070 пунктів щеплення та 358 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 7 190 643 людини, з них одну дозу вакцини отримала 7 190 641 людина, повністю імунізовані – 5 771 866  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом із 24 лютого проведено 12 962 507 щеплень.

"Українська правда" у Threads

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