Адвокат Саакашвілі сподівається на його помилування попри 4 справи 

Адвокат колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи.

Джерело: адвокат Басилая у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Ці справи неправові, вони всі політизовані, всі чотири кримінальні справи.

Коли Міша був президентом, він пригощав своїх гостей і платив державними коштами. Це нормально. Мова не про великі гроші, це ресторан і таке інше. І тепер йому це висунули як обвинувачення.

Коли він був у Чехії, то приніс на кладовище Вацлава Гавела квіти. Він купив їх не за свої гроші, а за бюджетні. Це йому теж коштувало обвинувачення і кримінальної справи. Це комічно".

Деталі: За словами Басилаї, ще одна справа стосується помилування звинувачених, коли Саакашвілі перебував на посаді президента країни, і остання – про незаконний перетин грузинського кордону.

Говорячи про ймовірність помилування Саакашвілі, Басилая зазначив, що це залежатиме від політичної ситуації в Грузії після місцевих виборів.

"Зараз головне те, яка ситуація складеться у Грузії. Вчора (2 жовтня – ред.) були вибори, на яких грузинська опозиція отримала дуже хороший результат", – зазначив адвокат.

"Якщо буде опозиційний рух рости, то я впевнений, що наша президентка змінить своє рішення про помилування Міхеїла. Наразі вона каже, що не помилує його, але цю заяву вона зробила перед виборами, щоб дати мотивацію прихильникам (її політичної сили – ред.), буцімто ось, Міша затриманий і президент не відпустить його", – сказав Басилая.

Проте, на його думку, у найближчі місяці, коли в країні відбудеться протест, "у неї не буде іншого вибору, як ухвалити це рішення (про помилування – ред.)".

Адвокат зауважив, що подібний прецедент вже був пів року тому, коли затримали одного з опозиційних лідерів і через два місяці відпустили.

"Був тиск людей, активістів, опозиції. Велику увагу цій справі приділив Захід. Якщо буде увага від Заходу до Саакашвілі, я впевнений, що Міша буде вільним", – заявив Басилая.

Він також повідомив, що захисники планують побачитися зі Саакашвілі вранці 4 жовтня.

Цьому передувало: Михеїл Саакашвілі 2 жовтня написав лист із ув’язнення, в якому закликав грузинів піти на вибори, а потім "захищати результати референдуму".

Передісторія:

1 жовтня 2021 року вперше за 8 років колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі прибув з України до Грузії, ховаючись у трейлері. Він оголосив, що повертається в Тбілісі 2 жовтня, де відбуваються місцеві вибори. Своє рішення політик пояснив тим, що він "хоче захищати волевиявлення громадян" і "разом взяти участь у порятунку" країни.

У Грузії Саакашвілі заочно засуджено до 6 років ув'язнення: суд визнав його винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році. Тоді Гелашвілі у центрі Тбілісі побили співробітники МВС, завдавши йому важких травм. Справу вдруге порушили у 2013 році, після закінчення каденції Саакашвілі.

Ввечері 1 жовтня Саакашвілі затримали. Після затримання він оголосив голодування і назвав себе "політичним в'язнем". Проти Саакашвілі відкрили нову справу – за незаконний перетин грузинського кордону.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі мають відпустити й повернути в Україну, оскільки він є громадянином України.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Саакашвілі зможе повернутися в Україну за 6 років, відсидівши у в'язниці. Він також стверджував, що Саакашвілі нібито планував на 3 жовтня протести у Тбілісі з ліквідацією декількох опозиційних лідерів, щоб звинуватити у цьому владу Грузії.

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