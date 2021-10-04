У РФ заявили про перше випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна

У міністерстві оборони РФ заявили, що вперше провели випробувальний пуск гіперзвукової ракети "Циркон" з підводного човна.

Джерело: прес-служба Міноборони РФ

Дослівно: "Військово-морський флот Росії вперше провів випробування гіперзвукової ракети "Циркон" з атомного підводного човна "Северодвинськ". Стрілянина була проведена по умовній морській цілі в акваторії Баренцевого моря".

Деталі: Повідомляється, що ракета вразила умовну ціль і випробувальну стрілянину визнали успішною.

До цього пуски "циркону" здійснювалися з надводних кораблів, зокрема з фрегата "Адмірал Горшков".

"Северодвинськ" багатоцільовий атомний підводний човен четвертого покоління. Прийнята до складу Військово-морського флоту Росії в 2014 році.

За словами російських військових, захисту від "циркону" ні у кого немає.

Колишній начальник головного штабу ВМФ РФ адмірал у відставці Віктор Кравченко заявив, що "Цирконами" будуть оснащуватися підводні човни і це посилить можливості російського флоту.

Серійні поставки ракети "Циркон" в РФ заплановані на 2022 рік.