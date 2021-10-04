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2,7 млн грн "ковідних" коштів розікрали на Сумщині

Понеділок, 4 жовтня 2021, 11:54
2,7 млн грн ковідних коштів розікрали на Сумщині
Тут і далі фото СБУ

Служба безпеки Україні викрила схему розкрадання "ковідних" коштів у Сумській області – зловмисники привласнили 2,7 мільйона гривень.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Кошти розкрадалися на будівництві відділення для прийому хворих на COVID-19 та ремонті трьох амбулаторій".

Деталі: За даними слідства, у жовтні 2020 року полтавська комерційна структура перемогла у тендері на будівництво нового відділення для хворих на COVID-19. Завершити роботи мали до 2021 року. 

 

Але на ділі організатори оборудки вносили у бухгалтерські документи неправдиві дані про начебто придбання будматеріалів, а більшість робіт виконувались лише "на папері".

"Зекономлені" кошти зловмисники привласнювали. 

 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми осіб та вживають заходів для повернення до бюджету вкрадених коштів.

Українська правда

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