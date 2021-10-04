Новий посол Грузії дасть Києву роз’яснення у справі Саакашвілі

Новий посол Грузії в Україні у понеділок, 4 жовтня, вручить копії вірчих грамот у Міністерстві закордонних справ України і надасть роз'яснення щодо затримання колишнього президента Михеїла Саакашвілі.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Давид Залкаліані, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Imedi News.

"Сьогодні наш новий посол в Україні вручить копії вірчих грамот у МЗС України і, за необхідності, надасть додаткову інформацію у справі Михеїла Саакашвілі", - повідомив міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані, коментуючи питання екстрадиції Саакашвілі в Україну.

Він також сказав, що людина видається іншій державі тільки в тому випадку, якщо вона скоїла кримінальний злочин в цій країні.

"Що стосується наших відносин з українцями, то тут дуже хороші, плідні контакти. На рівні прем'єр-міністра, міністра закордонних справ у нас теж була комунікація з цього питання", - зазначив міністр.

"Як відомо, кілька днів тому в посольство звернулося Міністерство закордонних справ України. Співробітник посольства відвідав МЗС України. Він надав нашим українським партнерам вичерпну інформацію, в тому числі матеріали прокуратури... А також інформацію про обставини його затримання", - додав Залкаліані.

За даними "Новости-Грузия", з 1 жовтня цього року новим послом Грузії в Україні призначений Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії.

Закарашвілі працював на різних посадах на дипломатичній службі з 2004 року.

У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в РФ, а в 2007-2011 роках - старшим радником.

У 2012-2016 роках Закарашвілі вже обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні.