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Зеленський закликав активізувати вакцинацію проти COVID-19

Понеділок, 4 жовтня 2021, 16:16
Зеленський закликав активізувати вакцинацію проти COVID-19
Фото ОПУ

Президент Володимир Зеленський закликав посилити інформаційну кампанію про важливість вакцинації проти COVID-19 та активізувати щеплення громадян.

Джерело: Офіс президента за результатами селекторної наради 4 жовтня

Пряма мова Зеленського: "Всіма ресурсами, наявними способами та джерелами маємо донести до різних верств населення, наскільки важливим є захист від COVID-19. Люди, які роблять щеплення, не лише захищають себе від важкого перебігу в разі захворювання – вони захищають оточення, зокрема членів своєї родини".

Деталі: Зеленський додав, що МОЗ і Мінсоцполітики мають розгорнути кампанію з вакцинації пенсіонерів – наразі з 11 млн пенсіонерів вакциновано близько 25%.

Президент запропонував розглянути можливість залучення до вищезгаданої інформкампанії "Укрпошти" та представників бізнесу.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, кількість хворих на коронавірус зростає – за попередній тиждень було зареєстровано 64 606 випадків інфікування COVID-19, що майже на 20 тисяч більше, ніж тижнем раніше.

Він додав, що наразі в Україні зайнято трохи менше ніж 50% наявних місць для хворих на коронавірус, але є області, де ситуація викликає занепокоєння.

Найбільше інфікованих у Харківській, Дніпропетровській, Львівській та Одеській областях. Загалом в Україні на сьогодні – 138,5 тисяч активних хворих.

Українська правда

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Теми: Зеленськийкоронавірусвакцинація
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