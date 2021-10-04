"1+1" братиме по 170 тисяч з кандидатів у мери Харкова за пів хвилини реклами

Найдорожчий відеоролик тривалістю 30 секунд на телеканалі "1+1" буде коштувати кандидатам у мери Харкова 173 тисячі гривень. І це без ПДВ.

Джерело: рух "ЧЕСНО" із посиланням на дані, оприлюднені виданнями "Голос України" та "Урядовий кур'єр"

Деталі: Таку ціну потрібно заплатити за рекламу у вихідні дні у проміжку між 21:00 та 22:00. Одна секунда коштуватиме 5 773 гривень.

Взагалі ж ціна політичної реклами на українських телеканалах залежить від часового проміжку, а також дня тижня.

Найвищі ціни за рекламу хоче "1+1", за ним — канали "Україна" та "Інтер/Інтер+". Найдорожча ціна у прайм-таймі: з 19:00 по 22:00. Найдешевша — вночі.

Наприклад, найдорожчий півхвилинний ролик на "Україні" коштує 61 860 грн, його також крутять з 21:00 до 22:00 у вихідні. На "Інтері" тариф набагато скромніший – 30 000 грн за пів хвилини рекламного ефіру на вікенд з 20:00 до 21:00.

А от регіональний телеканал "ПРАВО А/ТВК" пропонує не просто короткі відеоролики, а цілі програми. До прикладу, реклама до трьох хвилин з 7:00 до 12:00 коштуватиме 500 гривень за одну хвилину. Реклама ж до 30 хвилин з 6:00 до 10:00 на цьому телеканалі обійдеться у 240 гривень за хвилину.

З повними розцінками можна ознайомитись за посиланням.

Для порівняння, у період президентської виборчої кампанії у 2019 році найдорожчою була реклама на ТРК "Україна". Там секунда реклами у вечірньому прайм-таймі коштувала до 5 658 грн (без ПДВ). Під час парламентської кампанії максимальна вартість секунди на ТРК "Україна" у вечірньому праймі знизилася вдвічі — до 2 829 гривень. Стільки ж коштувала реклама й на спортивних телеканалах "Футбол 1" і "Футбол 2", які теж входять до медіагрупи "Україна" Ріната Ахметова.

Під час парламентських виборів найдорожча реклама у вечірньому прайм-таймі на "1+1" коштувала 2 250 гривень. Тобто під час позачергових виборів мера Харкова "1+1" має вдвічі більшу ціну, ніж під час парламентської кампанії, а медіагрупа "Україна" навпаки ціну знизила.

Нагадаємо: На позачергових виборах міського голови Харкова, які відбудуться 31 жовтня, наразі зареєструвалися 13 кандидатів.

Необхідність додаткових виборів мера у місті виникла після смерті міського голови Генадія Кернеса в грудні 2020 року.