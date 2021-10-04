Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Посли ЄС домовилися підтвердити на саміті гарантії членства для балканських країн

Понеділок, 4 жовтня 2021, 19:27

Лідери Європейського союзу зможуть підтвердити гарантії майбутнього членства шести балканським країнам на саміті в середу після того, як посли ЄС погодили текст в понеділок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

Після декількох тижнів розбіжностей з приводу формулювання декларації саміту для зустрічі лідерів ЄС та Балкан в Словенії, посли ЄС досягли домовленості, щоб "підтвердити ... свою беззастережну підтримку європейської перспективи", сказав чиновник.

На саміті ЄС планує повторити свою обіцянку, дану 18 років тому, щодо "беззаперечної підтримки європейської перспективи Західних Балкан".  Але переговори щодо тексту декларації тривали кілька тижнів через низку питань.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція та Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії у 2007 році та погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Болгарія проти приєднання Північної Македонії через мовну суперечку.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію, Хорватію, Словенію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не спромоглися примусити Болгарію скасувати своє вето.

Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією у процесі розширення.

Теми: ЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"

Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат

"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю

Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова

У КМДА кажуть, що лише готуються посилювати карантин

"Слуги" і "Довіра" вимагають погоджувальну раду, Разумков не поспішає

Усі новини...
ЄС
Регулятор ЄС підтримав застосування бустерної дози вакцини Pfizer
У ЄС закликають заборонити рекламу викопного палива
ЄС погодив санкції проти ще 8 осіб за підрив територіальної цілісності України – ЗМІ
Останні новини
01:21
Найбагатші американці стали на 40% багатші за рік пандемії
00:19
Богдан назвав помилкою вписати Богуцьку в список “слуг”
23:48
Нардепка, яку погрожують вигнати зі "слуг": Дешева технологія
22:53
відео"Схеми" відновили видалені кадри нападу на них в "Укрексімбанку"
22:21
Разумков заявив, що піде до суду, якщо в нього заберуть мандат
22:06
Новини економіки: газові рекорди, проблеми у Facebook
21:50
Франція погрожує переглянути угоди з Британією через суперечку щодо риби
21:33
"Схеми" звинуватили "Укрексімбанк" у брехні щодо формату інтерв’ю
21:14
Зеленський ветував закон про віртуальні активи
20:59
Новини 5 жовтня: напад на журналістів, відставка Разумкова
Усі новини...