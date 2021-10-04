Загорівся матрац: в лікарні Білої Церкви сталася пожежа, загинула жінка
Понеділок, 4 жовтня 2021, 19:43
4 жовтня о 6-й годині ранку почалася пожежа у гематологічному відділенні Білоцерківської міської лікарні № 1, внаслідок якої померла 74-річна жінка.
Джерело: Київська обласна прокуратура, поліція Київщини
Деталі: Попередньо повідомлялося, що в одній із палат загорілися меблі.
Присутніх евакуювали, однак одна з пацієнток загинула.
Пізніше поліція повідомила, що, за попередньою інформацією, пожежу спричинив увімкнений обігрівач у одній із палат. Внаслідок несправності електроприладу загорівся матрац одного з пацієнтів.
74-річна місцева мешканка, яка знаходилась на лікуванні після інфаркту, померла вже на вулиці.
Слідчі встановлюють остаточні причини пожежі та смерті жінки.
Українська правда