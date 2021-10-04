Прокуратура Грузії назвала дату приїзду Саакашвілі

Колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі в'їхав в країну 29 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті прокуратури Грузії.

Заява стосується затримання двох осіб, яких підозрюють в тому, що вони допомогли Саакашвілі ховатися в Грузії після незаконного перетину кордону.

Затриманими є батько і син Зураб і Шалва Цоцорія, які багато років працювали в порту Поті, куди Саакашвілі прибув у вантажівці.

Прокуратура заявляє, що підозрювані знали, що Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжкого злочину.

"Тим не менше, після незаконного перетину кордону 29 вересня 2021 року обвинувачений надав свій транспорт і на власному автомобілі відвіз його до місця призначення - в одне із сіл в Самегрело", - йдеться в заяві.

Після цього, за даними прокуратури, Саакашвілі поїхав в Тбілісі та оселився у квартирі водія вантажівки Елгуджи Цомая, який був затриманий раніше.

Відзначимо, що Саакашвілі опублікував перше відео про прибуття в Грузію вранці 1 жовтня.

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