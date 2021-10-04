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Польща викликає посла Британії після відмови у в'їзді письменнику

Понеділок, 4 жовтня 2021, 21:47

МЗС Польщі викличе посла Великої Британії, щоб отримати пояснення, чому було відмовлено у в'їзді журналісту і письменнику, якого звинувачували в антисемітизмі, ісламофобії, гомофобії та виправданні зґвалтування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рафал Зімкевич був затриманий в лондонському аеропорту Хітроу в суботу після прильоту до Британії зі своєю дружиною і дочкою, яка починає навчання в Оксфордському університеті. Згодом йому було відмовлено у в'їзді, і він вилетів назад до Варшави.

У листі, опублікованому в соціальних мережах британським депутатом, прикордонники Британії пояснили це рішення "поведінкою і поглядами, які розходяться з британськими цінностями та можуть викликати образу".

"Цього тижня я запрошую посла Британії Анну Клунз в Міністерство закордонних справ, щоб переконатися, що свобода слова включена в каталог британських цінностей, і запитати, як це відповідає відношенню британських служб до Рафала Зімкевіча", - заявив заступник міністра закордонних справ Шимон Шинковський.

Уповноважений з прав людини Польщі звинуватив Зімкевича в антисемітизмі після того, як минулого року він сказав на телебаченні, що деякі євреї співпрацювали з німцями під час Голокосту.

У 2014 році його звинуватили у виправданні зґвалтування після твіту, в якому він написав: "Той, хто ніколи не користувався з п'яної людини, нехай першим киней камінь".

Зімкевич сказав, що рішення британської влади було засновано на спотворенні його заяв. "Мене називали расистом. Мене називали ісламофобом і антисемітом...І мене називали, що дуже боляче для мене, заперечувачем Голокосту. Це величезний наклеп", - сказав він.

Теми: ПольщаВелика Британія
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