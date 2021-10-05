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Ізраїль звинуватив Іран в організації теракту проти ізраїльських бізнесменів на Кіпрі

Вівторок, 5 жовтня 2021, 00:36
Ізраїль звинуватив Іран в організації теракту проти ізраїльських бізнесменів на Кіпрі

Ізраїль звинуватив Іран у змові з метою вбивства ізраїльських бізнесменів на Кіпрі.

Джерело: BBC, The Times of Israel, речник ізраїльського прем'єр-міністра Нафталі Беннета  Матан Сіді, посольство Ірану в Нікосії в Reuters

Деталі: Матан  Сіді сказав, що "був терористичний акт, організований Іраном проти ізраїльських бізнесменів, які проживають на Кіпрі". Як повідомляється, офіс заперечив повідомлення ЗМІ про те, що метою замаху був ізраїльський мільярдер Тедді Саґі.

Іран відкинув претензії Ізраїлю, заявивши, що "цей режим завжди висуває такі необґрунтовані звинувачення на адресу Ісламської Республіки Іран".

Звинувачення відбулося після того, як поліція заарештувала людину, яку підозрювали в тому, що її найняли для проведення терактів. Підозрюваний - імовірно 38-річний азербайджанець з російським паспортом. Його арештували тиждень тому в Нікосії після переходу з окупованого Туреччиною північного Кіпру. У повідомленнях йдеться, що він прибув з Росії близько трьох тижнів тому і перебував під наглядом поліції. Кіпрські ЗМІ повідомляють, що під час арешту у нього в машині був пістолет з глушником, хоча поліція не підтвердила подробиці цієї справи.

Раніше Ізраїль звинувачував Іран або його союзника "Хезболлу" в скоєнні або плануванні нападів на ізраїльтян за кордоном. У 2012 році на Кіпрі був визнаний винним член "Хезболли" в змові з метою нападу на ізраїльтян. У тому ж році Болгарія і Ізраїль звинуватили "Хезболлу" в організації терористичного акту, в результаті якого загинули п'ять ізраїльтян і болгарин.

Іран і "Хезболла" заперечують свою причетність до інцидентів.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІзраїльКіпрІран
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