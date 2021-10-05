В роботі Telegram почалися перебої
Вівторок, 5 жовтня 2021, 01:01
Після глобального збою Facebook, Whatsapp та Instagram в роботі месенджера Telegram також почалися перебої.
Джерело: Telegram у Twitter, портал Downdetector, що відстежує проблеми та відключення інтернет-ресурсів в реальному часі
Деталі: За даними Downdetector, найчастіше користувачі повідомляють про проблеми з підключенням до серверу та надсиланням повідомлень.
Telegram повідомив у Twitter, що "радий, що усі зареєстровані облікові записи переходять з WhatsApp, але серверам складно впоратися з усім відразу".
Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅— Telegram Messenger (@telegram) October 4, 2021
Що передувало:
- Facebook, разом із Whatsapp та Instagram не працюють вже декілька годин – найбільш ймовірною причиною є внутрішня помилка налаштувань.
- Платформи стали недоступними, адже користувачі не були коректно спрямовані системою доменних імен (Domain Name System, DNS). Система дозволяє перенаправляти користувачів на потрібну адресу. Ці налаштування контролює безпосередньо Facebook.
- Зовнішній злам є найменш імовірним, адже така потужна атака потребувала б або чималої координації зусиль потужних злочинних груп, або надновітніх технологій.