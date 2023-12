В роботі Telegram почалися перебої

Після глобального збою Facebook, Whatsapp та Instagram в роботі месенджера Telegram також почалися перебої.

Джерело: Telegram у Twitter, портал Downdetector, що відстежує проблеми та відключення інтернет-ресурсів в реальному часі

Деталі: За даними Downdetector, найчастіше користувачі повідомляють про проблеми з підключенням до серверу та надсиланням повідомлень.

Telegram повідомив у Twitter, що "радий, що усі зареєстровані облікові записи переходять з WhatsApp, але серверам складно впоратися з усім відразу".

Happy to have all the new users switching over from WhatsApp - but this is a little much for the servers to handle all at once. 😅