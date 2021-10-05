Китай відправив понад 50 бойових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню

56 китайських бойових літаків увійшли в зону протиповітряної оборони Тайваню - це найбільше з коли-небудь зареєстрованих вторгнень ВПС Китаю.

Джерело: BBC, AFP з посиланням на Міністерство оборони Тайваню

Деталі: Міністерство оборони заявило, що воно підняло літак для передачі попереджень після того, як 36 винищувачів, 12 бомбардувальників H-6 і чотири інші літаки увійшли в його південно-західну розпізнавальну зону протиповітряної оборони. Ще чотири винищувачі увійшли в зону з нічним вильотом, в результаті чого загальна кількість літаків сягнула 56.

Тайвань назвав Пекін "головним винуватцем" недавньої напруженості і закликав припинити "безвідповідальні провокаційні дії".

Китай звинуватив США в посиленні заворушень проти Тайваню.

AFP пише, що ППО - це не те ж саме, що територіальний повітряний простір Тайваню, але включає в себе набагато більшу територію, яка частково збігається з частиною власної зони ППО Китаю і включає в себе частину материка.

Що передувало: 2 жовтня Тайвань повідомив про найбільше в історії вторгнення китайських військово-повітряних сил в зону його протиповітряної оборони, коли двома хвилями пролетіли 38 літаків.

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