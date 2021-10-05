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Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19

Вівторок, 5 жовтня 2021, 06:08
Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19

За добу 3 жовтня у 339 108 людей у світі виявили COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: Зокрема, в США – 72 947 випадків,  в Британії – 35 077, в Туреччині – 28 810.

Крім того, в Росії – 25 781 зараження, а в Індії – 16 762.

 

Україна з 4 821 випадком на 14 місці у світі між В’єтнамом та Німеччиною. У Європі – на 5 місці.

4 808  людей у світі за добу померли. За цим показником Україна на 10 місці у світі і на третьому в Європі.

Знати більше:

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:  3 жовтня в Україні зафіксували 4 821 випадок захворювання на коронавірусну хворобу і 114 летальних випадків від неї, госпіталізували з COVID-19 чи підозрою на нього 2 092 особи, одужали 1 116 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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