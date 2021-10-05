Війна на Донбасі: доба минула без втрат

4 жовтня на Донбасі було 4 порушення режиму припинення вогню з боку ворога, втрат серед українських військових не було.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Лебединського окупанти стріляли з ручних та станкових протитанкових гранатометів, з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, на Луганщині пролетів ворожий безпілотник, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.