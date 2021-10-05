Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook

Facebook зазнав глобального збою; Україна, за даними Pandora Papers, є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми — актуальні новини 4 жовтня.

Про збій Facebook

Facebook, Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин.

Це сталося через зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних Facebook.

Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.

Про Pandora Papers

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми.

Таких політиків всього 336, і тільки з України - 38. На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами. У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

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