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Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook

Вівторок, 5 жовтня 2021, 08:00
Головні новини понеділка і ночі: Pandora Papers, збій у Facebook
vctr.media

Facebook зазнав глобального збою; Україна, за даними Pandora Papers, є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми — актуальні новини 4 жовтня.

Про збій Facebook

Facebook, Whatsapp та Instagram не працювали декілька годин.

Це сталося через зміни конфігурації магістральних маршрутизаторів, які координують мережевий трафік між центрами обробки даних Facebook.

Фінанси засновника Facebook Марка Цукерберга зменшилися на $6,7 млрд.

Про Pandora Papers

В розслідуванні Pandora Papers Україна є світовим лідером за кількістю політиків, які використовують офшорні схеми.

Таких політиків всього 336, і тільки з України - 38. На другому місці серед фігурантів - Росія з 19 фігурантами. У Колумбії, Об'єднаних Арабських Еміратах і Гондурасі - по 11.

Про інші важливі новини

За даними дослідження, оприлюдненого в Lancet,  ефективність вакцини Pfizer Inc / BioNTech в запобіганні зараженню COVID-19 знижується до 47% з 88% через шість місяців після другої дози.

Фракція "Слуга народу" відмовилася зустрічатися зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, чию відставку вона ініціювала раніше. Разумков за поданням народного депутата Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Ради з посади.

На журналістів "Схем" скоїли напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

Львів уже днями буде у "червоній" зоні небезпеки розповсюдження COVID-19, у місті введуть жорсткі обмеження — заявив мер міста Андрій Садовий.

Лауреатами Нобелівської премії 2021 з фізіології та медицини стали Девід Джуліус та Ардем Патапутіан "за відкриття рецепторів температури та дотику".

В Європейському Союзі зараз не розглядають можливість скасування безвізового режиму для українців, попри критику з боку Європейської палати аудиторів про неповне виконання критеріїв безвізу.

Українська правда
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