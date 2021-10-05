У Києві друге COVID-щеплення отримали більше людей, ніж перше

У понеділок 4 жовтня проти COVID-19 в Україні щепили 100 331 людину: одну дозу отримали 51 472 людини, другу дозу – 48 859 людей.

Джерело: дані МОЗ та РНБО

Деталі: За даними Міністерства охорони здоров'я, у понеділок для імунізації населення проти коронавірусу працювали 831 мобільна бригада, 2 925 пунктів щеплення та 339 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 062 838 щеплень, щеплено 7 242 115 людей.

Першу дозу вакцини отримали 7 242 113 людей, повністю імунізовані – 5 820 725 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У Києві, якщо вірити даним дашборду Ради нацбезпеки й оборони, другу дозу вакцини отримали більше людей, ніж першу: 850 647 осіб вакциновані повністю, 797 622 особи отримали перше щеплення.

При цьому 42,5% громадян у столиці імунізовані проти коронавірусу вакциною виробництва Pfizer-Biontech, 25,4% – вакциною Moderna, 22,8% – китайською вакциною Coronovac, 9,3% – індійською AstraZeneca.