Разумков оголосив перерву і покликав голів фракцій у кабінет

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі засідання парламенту та покликав голів депутатських фракцій на нараду.



Джерело: засідання ВР 5 жовтня

Пряма мова: "Надійшла заява про перерву, реальну перерву. Будь ласка, прошу керівників фракцій зібратися в моєму кабінеті".



Деталі: Хто був ініціатором заяви, мету оголошення перерви та скільки вона має тривати, Разумков не вказав.

UPD: Приблизно об 11.26 Разумков повернувся в президію, і повідомив, що депутати ініціювали процедуру відсторонення його від ведення засідання Ради, також на розгляд буде винесено ініціативу його відставки.

Нагадаємо: 4 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата "Слуги народу" Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.

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