Разумков оголосив перерву і покликав голів фракцій у кабінет
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив перерву в роботі засідання парламенту та покликав голів депутатських фракцій на нараду.
Джерело: засідання ВР 5 жовтня
Пряма мова: "Надійшла заява про перерву, реальну перерву. Будь ласка, прошу керівників фракцій зібратися в моєму кабінеті".
Деталі: Хто був ініціатором заяви, мету оголошення перерви та скільки вона має тривати, Разумков не вказав.
UPD: Приблизно об 11.26 Разумков повернувся в президію, і повідомив, що депутати ініціювали процедуру відсторонення його від ведення засідання Ради, також на розгляд буде винесено ініціативу його відставки.
Нагадаємо: 4 жовтня спікер парламенту Дмитро Разумков за поданням народного депутата "Слуги народу" Давида Арахамії запустив процедуру відкликання голову Верховної Ради з посади.
Читайте також: Дмитро Разумков: У відставку я не збираюся
"В обличчя не знаю, але морда як у депутата". Як змінилися "слуги народу" з часів першого навчання в Трускавці
Передісторія:
- Депутатська фракція "Слуга народу" зібрала більше за необхідні 150 підписів для ініціювання відкликання Дмитра Разумковаз посади голови Верховної Ради.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що партія "Слуга народу" має мільйони питань до Разумкова, і він вже не є членом команди.
- Разумков офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч 4 жовтня, щоб обговорити його роботу на посаді голови парламенту, але фракція відмовилася зустрічатися з ним.