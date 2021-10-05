У Києві за добу 560 нових хворих на COVID і 13 смертей

За добу 4 жовтня у столиці зафіксували 560 нових випадків коронавірусу, 13 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "560 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 13 летальних випадків від вірусу".

Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (104), Деснянському (97) та в Святошинському (66) районах.

64 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали в лікарні 126 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 236 545 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 463 хворих, подолали вірус 221 658 мешканців столиці, з них 224 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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