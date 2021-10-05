У Києві за добу 560 нових хворих на COVID і 13 смертей
За добу 4 жовтня у столиці зафіксували 560 нових випадків коронавірусу, 13 хворих померли.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова Кличка: "560 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 13 летальних випадків від вірусу".
Деталі: Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (104), Деснянському (97) та в Святошинському (66) районах.
64 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали в лікарні 126 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Загалом з початку пандемії у столиці вже 236 545 підтверджених випадків коронавірусу, померли 5 463 хворих, подолали вірус 221 658 мешканців столиці, з них 224 за минулу добу.
Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП
Передісторія:
- За добу 30 вересня у столиці зафіксували 599 нових випадків коронавірусу – це був новий рекорд за кількістю хворих за добу з початку червня, 13 людей померли.
- 1 жовтня у Києві виявили 34 випадки коронавірусу, водночас різко збільшилася кількість померлих за добу – 22 людини.